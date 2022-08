Giulia Cavaglià “Federico Chimirri a Masterchef grazie a me”/ “Ecco come ho fatto…”

Giulia Cavaglià fiera del suo fidanzato Federico Chimirri: “Ma sono stata io l’artefice della sua partecipazione a Masterchef”

Bella intervista a Giulia Cavaglià sulle pagine di The Pipol Gossip. La famosa influencer, organizzatrice di eventi e modella, nota al pubblico per essere stata corteggiatrice e poi tronista a Uomini e Donne, si è raccontata tra presente, passato e futuro, soffermandosi sulla storia d’amore che sta vivendo con Federico Chimirri, un ragazzo che le ha rubato il cuore e che non smette di elogiare pubblicamente sui social.

“Io sono la sua prima estimatrice”, ha raccontato Giulia. “Sono stata io l’artefice della sua partecipazione a MasterChef. L’ho iscritto e l’ho convinto. A lui non interessa molto mettersi davanti alle telecamere, ma gli ho riconosciuto un talento incredibile per la cucina e avevo voglia che lo scoprisse anche il resto dell’Italia.

Sono orgogliosa di lui”, le parole dell’influencer.

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri: “GF VIP insieme? No perché…”

Giulia Cavaglià ama trascorrere del tempo col suo fidanzato Federico Chimirri, ma ci sono esperienze che preferirebbe vivere da sola. “Abbiamo una relazione da oltre due anni. Abbiamo grandi progetti da realizzare insieme”, ha raccontato Giulia, aggiungendo però che non parteciperebbe con il compagno a talent o reality show come il Grande Fratello VIP.

“No. Lo farei da sola. Più che altro perché per lui sarebbe una tortura, non voglio portarmelo in un posto in cui non si sentirebbe a suo agio“, ha spiegato la Cavaglià. “È la prima volta che vivo una relazione d’amore che sento come casa mia”, ha aggiunto l’ex concorrente di Uomini e Donne, esprimendo grande soddisfazione per quanto riguarda l’aspetto sentimentale.

