Giulia Cavaglià Vs Giulio Raselli/ “Poteva comportarsi diversamente” (Uomini e donne)

Giulia Cavaglià ha deciso di farsi le unghie in diretta su Instagram e, proprio parlando con i suoi fan, ha pensato bene di dire la sua su Uomini e donne e i suoi protagonisti senza risparmiarsi nemmeno sui suoi corteggiatori (la sua scelta compresa). In particolare, proprio rispondendo alle domande dei fan ha pensato bene di chiudere il capitolo Manuel e, dopo l’ennesima risposta, ha rivelato: “Manuel? Che barba! Non è niente contro questa persona, non merita nemmeno gli auguri di Natale, no scherzo…non penso sinceramente che ci sia da trattare questo argomento. E’ finita ed ognuno si è fatto le sue idee, basta, che barba“. Altra storia, invece, quella per Giulio Raselli. L’ex tronista si è detta delusa dal suo trono e ai suoi fan rivela: “Si, il trono di Giulio lo sto seguendo e mi è dispiaciuto in alcune occasioni vederlo reagire in certi modi. Secondo me se l’è giocata un po’ male, non se l’è giocata benissimo e spero che scelga Giovanni anche se non ho niente contro Giulia, la vedo troppo piccina, la vedo incapace di tenere testa a Giulia mentre Giovanna riesce a metterlo sul binario, speravo un po’ meglio. Mi aspettavo da più di Giulio come trono…”

GIULIA CAVAGLIA’ CONTRO GIULIO RASELLI E MANUEL GALIANO

Le sue dichiarazioni non hanno “risparmiato”, questa volta in bene, nemmeno la bella Giulia Quattrociocche, felice con il suo Daniele: “Giulia e Daniele formano una bellissima coppia, è stato bello, si vede che sono molto innamorati. Non mi è dispiaciuta, l’ho trovata carina come scelta e lei è molto vera, mi è piaciuto il suo percorso, sicuramente sarà una di quelle coppie che durerà, li vedo affiatati, gli auguro il meglio“. La lunga diretta, durata quasi un’ora, si è chiusa poi parlando anche del suo attuale compagno, Francesco Sole con il quale presto partirà in vacanza per un paese esotico: “Non vedo l’ora, andremo in un posto di mare, non vedo l’ora. Ci frequentiamo da sei mesi ormai e già lì lui ci provava a manetta e poi stiamo insieme ormai da quasi tre mesi. Ci sta…“.

