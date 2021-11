Giulia Cirese, figlia Rita Dalla Chiesa/ Il dolore per la morte Massimo Santoro e l’amore il figlio Lorenzo

Giulia Cirese è la figlia di Rita Dalla Chiesa che, dalla mamma, ha ereditato la forza di affrontare sempre la vita senza abbattersi. Frutto dell’amore tra Rita Dalla Chiesa e Roberto Cirese, la vita non è stata tenera con Giulia Cirese che è rimasta vedova con il figlio Lorenzo dopo la morte del grande amore della sua vita. Giulia Cirese, infatti, ha avuto una bellissima storia d’amore con Massimo Santoro a cui la stessa Rita Dalla Chiesa era molto legata. Lorenzo, l’amatissimo nipotino di Rita, è il frutto del grande amore tra Giulia e Massimo Cirese.

Con forse e determinazione, la figlia di Rita Dalla Chiesa ha affrontato la malattia del padre di suo figlio esaudendo i suoi desideri. Oggi, Giulia dedica la propria vita al figlio Lorenzo e a mamma Rita a cui, spesso, sui social, dedica delle parole meravigliose. “Tutto in una foto. AUGURI donna e mamma bellissima che brinda con il vino scaduto”, ha scritto in occasione del compleanno della Dalla Chiesa.

Giulia Cirese, figlia Rita Dalla Chiesa: le parole della conduttrice

Rita Dalla Chiesa non potrebbe essere più orgogliosa della donna che è diventata sua figlia. Di Giulia, la conduttrice ha parlato in un’intervista rilasciata a Verissimo esprimendo tutto l’orgoglio che nutre per lei. “Mia figlia Giulia è una donna molto forte e mi rende orgogliosa. È vissuta per cinque anni al fianco di Massimo, nel corso della lunga malattia, senza dire nulla, rispettando il volere di suo marito”, ha dichiarato la Dalla Chiesa.

Tra mamma e figlia c’è un rapporto davvero speciale. Insieme, stanno crescendo Lorenzo a cui donano tutto il loro amore. “Io e lei. Lei e io. Da sempre”, ha scritto la Dalla Chiesa su Instagram postando una foto in cui è con la figlia e che esprime il legame profondo che le unisce.

