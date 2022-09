Giulia De Lellis, a cuore aperto sugli ex/ Se tornano? Prima o poi, tutti…”

Giulia De Lellis si apre sul passato: lo sfogo dell’ex Uomini e donne

Giulia De Lellis torna al centro dell’attenzione mediatica per un intervento condiviso a cuore aperto con i follower, in particolare le risapute “Bimbe di Giulia De Lellis”, fedeli supporters che hanno posto all’ex corteggiatrice storica dei quesiti sul rapporto che ha con il passato. Per l’occasione, via social, Giulietta non ha lesinato dichiarazioni, parlando non solo della personale tendenza a fare riflessioni sulle scelte del passato e su cosa sarebbe stato se avesse fatto scelte diverse, in particolare in amore, per poi non risparmiare gli ex storici. Questo, dichiarando che in generale c’é sempre un’elevata probabilità che un ex possa riaffacciarsi nelle proprie vite, lasciando intendere che sia capitato spesso proprio a lei.

“Sì, un film (Look both ways) visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse…- fa sapere Giulia De Lellis, in replica agli ultimi quesiti del web, alludendo ai pensieri che rivolge alle esperienze e le scelte fatte -. Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono. Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così.;”.

Cosa direbbe agli ex, rispetto alle lovestory passate? Neanche a questa domanda l’ex Uomini e donne Giulia de Lellis ha eluso un intervento: “Cosa direi loro? Non ho bisogno di dirla qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. – ha a quanto pare poi aggiunto, secondo quanto ripreso da Isa e Chia – Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno. Prima prima, o poi poi, per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui sì, torna. Se gli ex tornano? Prima o poi tutti tornano. per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui torna”.

Parole importanti quest’ultime che la mora influencer di Uomini e donne ha rilasciato via social, lasciando intendere che lei abbia la tendenza a prendere di petto le questioni di cuore e quindi a non risparmiarsi in amore, optando da sempre per il confronto con il partner, anche per non avere ripensamenti.

