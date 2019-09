Giulia De Lellis/ “Andrea Damante? Informato del libro, io sono molto corretta…”

Giulia De Lellis parla del suo libro “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”, facendo delle dovute precisazioni. “In merito a questo, tanto per darvi un po’ di spoiler, ho visto che sono stati visti dei pezzettini del mio libro… vorrei invitarvi a leggerlo e se non ne avete voglia non parlate a caso e approfondite l’argomento invece di trarre conclusioni sulla base del nulla, perché non hanno assolutamente senso”. “E’ la mia storia. – racconta anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo, quasi mortale che però ho superato”. L’influencer è stata tradita da Andrea Damante, suo ex fidanzato che l’aveva scelta proprio durante il suo percorso da tronista nella corte di Queen Mary. Dopo le corna, Giulia e Andrea per un periodo avevano pure provato a stare ancora insieme (anche se in “mezzo” c’è stata la relazione di lei con il cantante Irama), ma le cose non sono andate bene. L’ex coppia così, rimanendo in buoni rapporti, ha deciso di mettere definitivamente un punto alla relazione, voltando pagina.

Giulia De Lellis: “Andrea Damante? Sapeva che sarebbe uscito, sono corretta!”

Recentemente, alcune parti del libro di Giulia De Lellis trapelate, hanno fatto storcere i fan, anche per come viene descritto Andrea Damante in tutta questa storia. L’esperta in tendenze ha voluto chiarire la questione una volta per tutte. “Quello che principalmente io voglio comunicare con questo libro, non è gossip e tutto quello che sfortunatamente mi è capitato di leggere. È semplicemente la mia storia… nonostante il brutto viaggio alla fine c’è una luce, io l’ho trovata e può trovarla chiunque. Giusto per fare chiarezza vi auguro buona lettura perché a breve riuscirete a leggerlo. Mentre per chi è ancora è sconvolto perché io ho scritto il libro con una professionista, non so cosa dirvi, prima o poi lo accetterete”. In ultimo, la De Lellis ha precisato un ultimo punto: “Ci saranno dei firmacopie dopo io personalmente firmerò il libro e… ovvio che la persona in questione sapeva che sarebbe uscito questo libro. Io prima di fare il grande passo avevo messo al corrente chi di dovere, sono molto corretta!”.

