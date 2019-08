Giulia De Lellis Vs Andrea Damante/ Spoiler choc:”Mi teneva a dieta e si infuriava..”

Il libro firmato da Giulia De Lellis è destinato a cancellare per sempre la favola dei Damellis. La coppia che l’ex corteggiatrice ha formato con Andrea Damante per tre anni forse non era quello che tutti noi pensavamo e mentre i fan sognavano in un loro ritorno di fiamma, la bella Giulia si sfogava su un foglio bianco, quelli che si sono moltiplicati fino a diventare il libro che tutti attendono per via dei suoi contenuti esplosivi. Alcuni di questi sono venuti a galla proprio nelle ultime ore quando lei stessa ha mostrato il libro nelle storie di Instagram rivelando nuovi dettagli ma, soprattutto, facendo vedere alcuni stralci che il Vicolodellenews ha subito messo insieme sconvolgendo la giornata ai fan di Andrea Damante e Giulia de Lellis che, intanto, è sbarcata a Venezia 76 al fianco di Andrea Iannone. Ma cosa c’è scritto di così sconvolgente?

PRIMI DETTAGLI SULLE RIVELAZIONI CHOC DI GIULIA DE LELLIS SU ANDREA DAMANTE

A quanto pare le rivelazioni di Giulia De Lellis non riguardano solo il tradimento (o i tradimenti) subito dal fidanzato ma anche una serie di comportamenti, di violenze se vogliamo: “Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente dimenticata […] carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse […] una porzione intera di pasta, invece […] ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi […] uno scarto della civiltà […] invece sto da Dio! Tiè!“. Da quanto si evince da queste parole sembra che Andrea Damante tenesse a stecchetto la sua Giulia alla quale era “proibito” anche mangiare liberamente o godersi qualche peccato di gola e prendere un paio di chili. Solo leggendo il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ scopriremo il resto? Al momento nessuno dei due ha smentito o confermato queste voci ma siamo sicuri che l’ex tronista questa volta potrebbe non prenderla molto bene.

