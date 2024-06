Giulia De Lellis choc: “Tornerei insieme ad Andrea Damante”/ “In questo periodo però non mi sopporta”

Giulia De Lellis, il ritorno di fiamma con Andrea Damante è possibile? Lei si sbilancia

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? È questa l’ipotesi che si sta facendo spazio sul web dopo le ultime dichiarazioni della note influencer. Quella dei Damellis è d’altronde una storia che per anni ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne. Le loro strade si sono poi divise per tornare ad incrociarsi qualche tempo dopo e separarsi, a quanto pare definitivamente, negli scorsi anni. Intanto entrambi hanno avuto altre storie d’amore: Giulia, in particolare, con Carlo Beretta e, recentemente, con Giano Del Bufalo.

È però tornata a parlare di Andrea Damante durante un’intervista al podcast The Roulette Talk, registrata però qualche settimane fa, dunque prima della fine della relazione con Giano Del Bufalo. Quando la conduttrice Elena Gradella le ha chiesto con quale dei suoi ex tornerebbe, se fosse costretta a scegliere, Giulia De Lellis ha fatto proprio il nome di Andrea Damante.

Giulia De Lellis: “Ora Andrea Damante non mi sopporta”

“Per forza, perché me lo state chiedendo voi e perché il gioco lo richiede… Ho l’indecisione tra due nomi, uno è un po’ più delicato. C’è una situazione un po’ così, non posso. Allora, facciamo felici un sacco di persone e facciamo questo ‘Damellis back’. Tanto ormai ci conosciamo da tutta la vita, ci proviamo e riproviamo. So già come sarebbe stare con lui. Ogni volta ci divertiamo e ci riscopriamo.” ha ammesso. Poi però ha aggiunto: “Questo periodo Andrea non mi sopporta, gli sto antipatica. Quindi gli faccio questo regalo e dico il suo nome. Scherzo, si gioca, me l’hanno chiesto per forza.” L’altro nome a cui ha fatto cenno Giulia, senza citarlo, per i fan sarebbe proprio Carlo Beretta.











