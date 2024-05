Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono già lasciati? Indiscrezioni su perché è finita/ Indizi su crisi

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: è già finita? Spuntano i motivi del presunto addio

Sarebbe già finita la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, fratello della ben più nota Diana, attrice e comica. L’influencer ed il volto di Crash or Trash sono usciti allo scoperto nelle scorse settimane ma sia sui social che in alcune paparazzate sembravano felici e affiatati tanto da lasciar intendere che la loro relazione procedesse a gonfie vele ed invece è già giunta al capolinea. A lanciare lo scoop è stata ieri Deianira Marzano riportando la segnalazione di una sua follower.

Giulia De Lellis sostituisce Giulia Stabile alla conduzione di Tu sì que vales?/ L'indiscrezione bomba

Secondo la segnalazione giunta e riportata dall’esperta di gossip, Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono lasciati e sarebbe noti anche i motivi della rottura. Perché è finita tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo? Sembrerebbe che l’ostacolo insormontabile sia la distanza dovuta agli impegni lavorativi. Giano Del Bufalo avrebbe intenzione di trasferirsi presto a Londra per dedicarsi ad un progetto d’arte con un suo ex socio. A questo punto lui avrebbe tentato di convincere Giulia De Lellis a trasferirsi insieme nella Capitale Inglese ma pare che Giulia non volesse saperne di andare con lui a Londra. Consapevoli di non poter portare avanti una relazione a distanza i due si sarebbe lasciati. Questa ovviamente è una ricostruzione visto che i diretti interessati tacciono.

Chi è Giano Del Bufalo, fidanzato di Giulia De Lellis?/ “L’ha presentata ai genitori”, e spunta un anello…

Giulia De Lellis e il nuovo fidanzato Giano Del Bufalo si sono lasciati? I motivi della crisi

Poco dopo la fine della relazione di Giulia De Lellis con Carlo Beretta sono iniziati a circolare i primi rumors di un presunto flirt tra l’influencer e Giano Del Bufalo mai confermato o smentito dai diretti interessati. Di recente, però sono stati beccati a passeggiare insieme dal magazine Chi e da allora sui social hanno iniziato post e teneri scatti confermando implicitamente la liaison. Storia d’amore che, però, adesso sembra essere già giunta al capolinea. E nel frattempo per i nostalgici di Uomini e Donne alcuni nota un riavvicinamento tra Giulia De Lellis e l’ex storico Andrea Damante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA