Giulia De Lellis, confessione choc/ “Così li accolgo, respirando profondamente…”

Giulia De Lellis si racconta ai follower: le dichiarazioni inedite dell’ex Uomini e donne

Può dirsi una dei volti storici di Uomini e donne più amati di sempre via social e non a caso in queste ore Giulia De Lellis torna a raccontarsi proprio ai follower, tramite i suoi profili ufficiali e in risposta ai nuovi quesiti ricevuti dagli internauti, parlando anche degli attacchi di panico. In replica ai quesiti del web, l’ex corteggiatrice di Andrea Damante ha ammesso di avere la tendenza a pensare al passato, chiedendosi cosa sarebbe stato se avesse fatto scelte diverse, alludendo in particolare all’amore, per poi ammettere di non avere rimpianti in generale dal momento che tende a non lasciare nulla al caso né in sospeso, preferendo il confronto diretto fino alla fine di una situazione, in particolare negli affetti e alle prese con un amore.

Se tornano gli ex? Dal suo canto e alla luce delle sue esperienze personali, dall’alto delle lovestory vissute con Andrea Damante, Irama e Andrea Iannone, l’influencer di Uomini e donne ha espresso che il 99,9 % degli individui sia solito tornare. Che Giulia De Lellis abbia così reso pubblico che tutti i tre storici ex, nel suo caso, si siano più o meno approcciati di nuovo a lei dopo l’allontanamento e/o la rottura? Chissà. Nel frattempo, sfruttando il momento di confidenza con il web, Giulia De Lellis ha potuto inoltre parlare di un problema che la accomuna a molti, in particolare giovane, ossia quello dell’ansia e gli attacchi di panico, di cui soffre anche la web influencer mora.

“Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli- ha fatto sapere, incalzata sullo stato d’ansia e il panico di cui soffrono sempre più spesso in molti-. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura… Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista“.

