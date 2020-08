Giulia De Lellis, convivenza finita con Damante/ Nuova casa: “Starò qui da sola”

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita, di nuovo. Dopo la rottura, l’influencer ha lasciato casa del deejay, concludendo anche la loro convivenza, iniziata dopo il lockdown. Ad annunciarlo è stata proprio Giulia attraverso delle stories postate su Instagram in cui svela di aver preso una nuova casa. Per prima cosa la De Lellis, da poco rientrata dalla Sardegna, ha assicurato i fan di stare bene: “Questo sottofondo che sentite è il tipo che mi sta disinfettando tutta la casa. Ho preso questa casina provvisoria. – ha annunciato, per poi continuare – sono stata agitatissima e sono spartita. Ho fatto il tampone. Mi sono sistemata un po’. Fortunatamente, ringraziando Dio, sono risultata negativa, quindi sanissima.”

Nuova casa per Giulia De Lellis (senza Andrea Damante)

Dopo aver assicurato i fan sulle sue condizioni di salute, Giulia De Lellis ha annunciato che per un po’ vivrà da sola. “Per qualche giorno resterò in casa, voglio stare più tranquilla, eviterò di incontrare la mia famiglia. Non si sa mai. Ho avuto anche la brillante idea di farmi una serata, non al Billionaire ma sono andata in un locale in cui c’era molta gente.” ha confessato. Poi è entrata nei dettagli delle cose da fare: “Dovrò riorganizzare un bel po’ di cosine, sistemazione varie di valigie e armadi, vi lascio immaginare.” E non è mancato un saluto “a tutti i miei amici un po’ più sfortunatelli di me, che hanno rivelato il virus, a tantissimi di voi. […] Sperando che questa situazione maledetta si sistemi il prima possibile, vado a capire da dove partire io delle mie cose.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA