Andrea Damante ha lasciato Giulia De Lellis?/ “Non è più sicuro dei suoi sentimenti”

Ignazio Moser da una parte, Andrea Damante dall’altra, entrambi in crisi con le rispettive fidanzate. I due amici hanno trascorso gli ultimi giorni insieme in Costa Smeralda ma da single. Le motivazioni sono però diverse: se per Ignazio e Cecilia c’è la gelosia ad allontanarli, per Damante e Giulia l’insicurezza dei sentimenti di lui. È questo ciò che svela il settimanale Chi nel numero in edicola oggi 26 agosto. La De Lellis, d’altronde, ha parlato di periodo difficile e, in effetti, “la sua estate – iniziata a forte dei marmi con Andrea Damante e finita in Sardegna in barca con Carlo Beretta, amico di entrambi (ed ex di Dayane Mello) – è ricca di colpi di scena.” si legge sul magazine. Che poi svela: “Giulia e Andrea si erano ritrovati poco prima del lockdown, ma quando tutto sembrava che il filare liscio, i due si separano.”

Andrea Damante lontano da Giulia, lei vicina a Carlo Beretta?

A creare una nuova frattura nel rapporto già complicato tra Andrea e Giulia è Damante che “confida agli amici di non essere più sicuro del suo amore per Giulia, mentre lei invece sognava di metter su casa con il suo fidanzato storico.” Due visioni completamente diverse della loro vita insieme che avrebbero portato Andrea ad allontanarsi da Giulia. “Oggi il dj è tornato dalla sua famiglia, dopo le nottate in Costa Smeralda in compagnia di Ignazio Moser e degli amici più cari, – si legge ancora sul settimanale, che conclude ricordando che – sulla barca di Beretta invece è rimasta Giulia. Nuovo amore in vista?”



© RIPRODUZIONE RISERVATA