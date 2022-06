Giulia De Lellis critica il fidanzato Carlo Beretta/ “Perché a me no?”: colpa di una foto!

Giulia De Lellis bacchetta il fidanzato Carlo sui social

Giulia De Lellis continua ad essere una delle influencer più amate dal popolo del web. Dopo la sua avventura a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha infatti avviato una serie di progetti, crescendo sempre più in questo mondo e attirando sempre più la curiosità dei fan sulla sua vita privata. È per questo che la sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta attira sempre tanta attenzione, soprattutto quando circolano voci di crisi.

Cosa, d’altronde, capitata poco tempo fa, quando si è iniziato a vociferare di problemi per la coppia, poi smentiti proprio dalla De Lellis in una storia postata su Instagram in cui dichiarava: “Avevo fatto 383849 storie in cui vi raccontavo di essere fidanzata. Per me scontato, per alcuni anche, ma per tanti altri a quanto pare no..”. Nelle ultime ore un commento scritto dalla De Lellis su Instagram ha risollevato l’attenzione sulla coppia.

Giulia De Lellis e la particolare richiesta al fidanzato

Il commento in questione Giulia De Lellis lo ha fatto ad una foto pubblicata da Carmela Generali, fidanzata di Marco Cartasegna. Uno scatto che a Giulia è piaciuto molto e che è stato proprio Marco a scattare alla fidanzata. Da qui la critica a Carlo, reo di non farle mai foto simili. “Perchè Lo non mi fa ‘ste foto a me? Ma come può farle Marco Cartasegna e non Carlo Gussa, bho…” è stato infatti il commento della De Lellis, dispiaciuta che il fidanzato, dunque, non le faccia foto altrettanto sensuali. Che sia la gelosia a frenarlo? Da Carlo, d’altronde, non è arrivata alcuna risposta alla richiesta della fidanzata.

