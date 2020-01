Giulia De Lellis “derubata da uno stron*o”/ “Una tragedia che cambierà la mia vita”

Il caso del giorno riguarda Giulia De Lellis. Dopo giorni passati in sordina, in silenzio e in compagnia della famiglia, la bella corteggiatrice di Uomini e donne e fidanzata di Andrea Iannone, è tornata sui social con una serie di storie per raccontare qualcosa che le è successo proprio a Natale ma che, fino a questo momento, ha tenuto ben nascosto. Ma di cosa si tratta? A suo dire una vera e propria tragedia che cambierà la sua vita e anche il suo modo di rapportarsi con le sue amate bimbe: “I social non sono più sicuri, nemmeno questi ormai, non potrò dirvi più dove sono e quando partirò per stare al sicuro dai ladri”. Ebbene sì, qualcuno ha avuto il coraggio di derubare Giulia De Lellis lasciandola “in mutande, quel giorno avevo solo una tuta di merda e le scarpe più brutte che potevo indossare” e quindi i ladri hanno avuto modo di portarle via tutto.

GIULIA DE LELLIS DERUBATA A NATALE: “UNA TRAGEDIA, CAMBIERA’ TUTTO CON VOI”

A quanto pare i ladri le hanno portato via vestiti e scarpe e lei ha dovuto rimettere insieme un altro look per le feste “rendendosi presentabile” grazie alle persone che le vogliono bene, tanti amici “che le hanno procurato trucchi, piastra e vestiti” per permetterle di passare al meglio le vacanze. L’unica cosa che le è rimasta solo gli occhiali che indossa nelle storie che ha pubblicato in bianco e nero senza mostrarsi al suo pubblico, almeno non con i suoi colori naturali: “State attenti, non raccontate tutto di voi sui social, dovete stare attenti”. Giulia De Lellis non è scesa nei dettagli e non si capisce bene se si tratta solo di bagagli o se qualcuno sia entrato nella sua casa di Verona adesso che lei era fuori divisa tra Svizzera e Roma, ma sicuramente nelle prossime ore, dopo il pranzetto che sta per fare, scenderà nei dettagli. Sappiate solo che tutto cambierà adesso mentre al “pezzo di m*erda” chiede solo di trattare bene le sue scarpe e le sue borse, lei ricomprerà tutto, sembra.

