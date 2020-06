Giulia De Lellis e Andrea Damante presentano Tommaso/ Foto: la famiglia si allarga!

Pubblicità

“Ciao sono Tommaso Kowalski, sono nato in Russia ma ora vivo a Milano con la mia nuova famiglia”. Questo messaggio e una foto pubblicati da Giulia De Lellis sono bastati a far impazzire i fan. Giulia e Andrea hanno infatti deciso di allargare la famiglia con un cagnolino, Tommaso appunto, un volpino di pomerania toy che ha già una sua pagina Instagram. L’influencer infatti non si è lasciata sfuggire l’occasione di rendere subito il dolce cucciolo una vera e propria star del web, infatti in poche ore il profilo di Tommaso Kowalski conta già più di 9 mila follower. Stando a quanto svela il portale 361Magazine, l’idea di prendere il tenero cagnolino sembrerebbe partita da Giulia, ma è stato poi Andrea a farle questo regalo. In video la De Lellis lo accarezza con amore e chiede “Gli volete già bene, vero?”

Pubblicità

Giulia De Lellis e Andrea Damante, nuovo arrivo in famiglia: ecco Tommaso!

Impossibile non addolcirsi di fronte a Tommaso, d’altronde. Il cucciolo sta già facendo impazzire i follower di Andrea Damante e Giulia De Lellis che, intanto, continuano la loro convivenza a Milano. I due hanno ritrovato l’amore e questa volta sembrerebbe davvero ‘per sempre’. Dopo la quarantena trascorsa insieme a Roma, Andrea è tornato a Milano per lavoro seguito dopo poco da Giulia. La coppia ormai non si nasconde più e anzi condivide sui social momenti festosi e romantici insieme, come l’ultima passeggiata a cavallo. Un rapporto che si è dunque stabilizzato tanto da decidere di allargare la famiglia con un cagnolino.





© RIPRODUZIONE RISERVATA