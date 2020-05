Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano?/ Spunta anche la data del matrimonio!

Pubblicità

Giulia De Lellis e Andrea Damante pensano alle nozze? È questo l’ultimo gossip sulla coppia più discussa delle ultime settimane. Il ritorno di fiamma ha acceso una forte polemica sull’influncer, accusata di aver preparato tutto a tavolino (il suo libro sulle corna in primis) soltanto per questioni di business. Superate le prime critiche, Giulia e Andrea tornano però al centro dell’attenzione per l’indiscrezione sul loro possibile matrimonio. Stando infatti a quanto scrive il settimanale Gente nell’ultimo numero in edicola Damante e la De Lellis avevano in progetto di convolare a nozze già da molto tempo. “Sposarsi e avere un figlio era l’idea di entrambi, già prima della crisi.” si legge infatti sul noto settimanale.

Pubblicità

Giulia De Lellis e Andrea Damante pensano al matrimonio? La data potrebbe essere…

Il desiderio di sposarsi non sarebbe dunque tramontato, anzi Giulia De Lellis e Andrea Damante avrebbero addirittura pensato ad una data delle nozze. “Il deejay e producer ha già compiuto 30 anni il 9 marzo, l’età giusta per pronunciare il ‘si’ più importante della vita che si attende forse a primavera 2021, quando, senza restrizioni sociali potrà essere festeggiato come si deve.” Il matrimonio, quindi, potrebbe arrivare tra circa un anno secondo le indiscrezioni. È chiaro che al momento si tratta di semplice gossip che non trova la conferma da parte dei diretti interessati. D’altronde nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche, Giulia ha ammesso che con Andrea al momento va avanti con calma, un passo dopo l’altro: “Sto cercando di capire, questa quarantena mi sta aiutando. C’erano alcune cose che non mi facevano stare bene. È un caos allucinante però è molto divertente.”, ha infatti dichiarato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA