Giulia De Lellis e Andrea Iannone, perché è finita?/ “Lo ha lasciato solo quando…”

Che la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sia finita è ormai cosa certa. L’influencer e il pilota di MotoGp hanno chiuso la loro storia dopo quasi un anno insieme, a quanto pare non proprio in modo pacifico. Eppure rimangono ancora un mistero le motivazioni che hanno portato a questa rottura. C’è chi pensa che a causarla sia stato il riavvicinamento di Giulia ad Andrea Damante, tuttavia, stando a quanto trapela dalle indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, pare che questa sia stata soltanto una conseguenza. I problemi, invece, pare siano sorti dopo che il pilota è risultato positivo al test anti doping. Sembra infatti che Giulia non sia stata vicino al pilota in questo momento per lui così difficile. Ciò avrebbe scaturito l’insanabile crisi di coppia e la conseguente rottura.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ecco perché si sono detti addio

“Gli amici della coppia dicono che tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo.” si legge sulla nota rivista. Poi spiega: “Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione“. Queste, dunque, le motivazioni della rottura. D’altronde Iannone aveva fatto trasparire il suo dissapore in un post pubblicato di recente su Instagram. In questo si legge: “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare se stessi e gli altri. – e sul finale quello che sembra proprio il chiaro riferimento alla De Lellis – Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”.



