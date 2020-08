Giulia De Lellis e Damante, pace fatta?/ Dal web ecco la prova, ma la madre di lui…

Continua ad infiammare il web il gossip che vede protagonisti Giulia De Lellis e Andrea Damante. Si sono lasciati, sono in crisi oppure no? Le ultime notizie confermerebbero l’allontanamento tra i due influencer che potrebbe essere dovuto alla madre di Damante. La giornalista Claudia Casiraghi, su Vanity Fair, ha infatti svelato che la crisi sarebbe stata provocata “dall’ingerenza della suocera. Quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbe una tra le tante e ordinarie parentesi d’ombra di una relazione altalenante, ma uno stallo provocato dall’impossibilità di compiacere le famiglie di origine.” Tutta colpa del libro di Giulia “sulle corna e i tradimenti e le mancanze di Andrea Damante. E tanto avrebbe fatto la suocera che il figlio dj, in coppia con l’influencer dal 2016, avrebbe deciso di troncare il rapporto con la fidanzata”.

Andrea e Giulia in vacanza insieme? Gli indizi da Instagram

La colpa dell’allontanamento di Giulia e Andrea, dunque, sarebbe della signora Valentina. Eppure ultimi indizi arrivati dai social sembrano indicare che Andrea Damante e Giulia De Lellis sono in vacanza insieme. Come nota Novella2000, a dimostrare che i due sono nella stessa location di vacanza sono delle foto che inquadrano la medesima vasca idromassaggio. E se questi sono gli ultimi avvistamenti social della coppia, proprio oggi è stato pubblicato il videoclip della canzone che Andrea Damante ha realizzato in collaborazione con KiFi, dal titolo “Somebody to Love”. E chi c’è tra i protagonisti del video? Proprio lei: Giulia.





