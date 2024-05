“Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono lasciati”/ Arriva la nuova segnalazione: perché sarebbe finita

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, è già finita? Nuova segnalazione sulla rottura

Sarebbe già finita la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Da giorni circola la voce della precoce rottura nella coppia che si preparava ad essere la protagonista del gossip di questa estate, ma nelle ultime ore una nuova segnalazione sembrerebbe confermare l’addio. “Ciao, confermo rottura tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo”, è la segnalazione che un utente ha inviato a Deianira Marzano, che l’ha resa dunque pubblica.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono già lasciati? Indiscrezioni su perché è finita/ Indizi su crisi

Una segnalazione che sarebbe credibile soprattutto in virtù della mancata smentita da parte dei diretti interessati, di fronte anche alla precedente segnalazione che ha messo in moto le voci della loro rottura. Pare, infatti, che Giulia non sia disposta a seguire Giano a Londra, dove il critico d’arte deve andare per un progetto lavorativo.

Giulia De Lellis sostituisce Giulia Stabile alla conduzione di Tu sì que vales?/ L'indiscrezione bomba

Giulia De Lellis lascia Giano Del Bufalo per il suo trasferimento a Londra?

“Giulia De Lellis ha già interrotto la frequentazione con Giano perché lui vuole trasferirsi a Londra, mentre lei no. Non riesce a convincerla! Ma lui è deciso a partire per un progetto d’arte con un suo ex socio!” si legge nella segnalazione di qualche giorno fa, che ha scatenato il gossip sulla rottura tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Pare, infatti, che Giulia voglia rimanere vicina alla famiglia: “Quando lui e Giulia hanno cominciato a frequentarsi lui glielo ha detto praticamente subito. Ma lei non vuole lasciare Milano perché non vuole stare distante dalla famiglia, che non è vicina vivendo a Roma. Quindi ecco come è cominciata ed è finita.” Giano dovrebbe stare a Londra almeno un anno, ma farebbe da pendolare per stare con le. “Ma per Giulia non è fattibile perché lei, testuali parole, ‘vuole vivere la quotidianità con il suo uomo’”, si legge nella segnalazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA