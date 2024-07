Giulia De Lellis e Stefano De Martino sono fidanzati?/ Lo scoop: “Un discorso top secret…”

Il confine tra scoop e fantasia di gossip è molto labile ed è difficile collocare l’ultima segnalazione in una categoria definita. Come riporta Novella 2000, l’indiscrezione del momento verte sulla possibilità che Giulia De Lellis e Stefano De Martino siano fidanzati, ma andiamo con ordine. Alcuni giorni fa si era parlato di una presunta liaison dell’influencer con Tony Effe ma da allora sono mancati i riscontri effettivi. L’ultima segnalazione arrivata a VeryInutilPeople sui social sembra però scalzare i rumor riferiti al rapper per uno scoop ancora più ‘goloso’ per gli appassionati di cronaca rosa.

“Attenzione, non so se è vero ovviamente…”, questo quanto si legge in uno screenshot pubblicato nelle stories su Instagram da VeryInutilPeople. Una conversazione tra due persone dove, la seconda, menziona in maniera piuttosto chiara Giulia De Lellis e Stefano De Martino. Oggetto della conversazione – come racconta Novella 2000 – sarebbe appunto una presunta frequentazione tra i due.

Giulia De Lellis, i rumor sulla nuova fiamma tra Tony Effe e Stefano De Martino

Ma da dove parte la segnalazione su Giulia De Lellis e Stefano De Martino? A chiarire il tutto è sempre VeryInutilPeople con un post successivo pubblicato sempre nelle stories di Instagram. “E’ una conversazione tra due persone dove una riferisce all’altra di aver captato un discorso ‘top secret’ tra persone molto vicine a Giulia De Lellis”. Chiaramente, la segnalazione è per ora priva di prove certe e non è detto che il tutto non sia frutto di invenzione o semplicemente di un fraintendimento. In ogni caso, se la segnalazione dovesse corrispondere al vero, certamente nei prossimi giorni non mancheranno nuove indiscrezioni ancora più corpose.











