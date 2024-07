Giulia De Lellis, scenata di gelosia a Tony Effe al matrimonio Cecilia e Ignazio? “Litigato con una”/ Rumor

Matrimonio Cecilia e Ignazio, Giulia De Lellis gelosa di Tony Effe? “Litigato con una”

Sembrerebbe proprio che sia in corso un flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Lei in una recente intervista ha dichiarato di essere single ma da settimane si rincorrono i rumors circa una loro frequentazione. Rumor e indiscrezioni che pare abbiano trovato conferma durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in cui entrambi erano invitati. Stando a quanto dichiarato dai presenti Giulia De Lellis e Tony Effe sono apparsi complici e affiatati e sono stati insieme per gran parte della cerimonia.

E non è tutto perché ad aggiungere pepe al gossip c’è anche una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano secondo la quale Giulia De Lellis ha fatto una scenata di gelosia a Tony Effe davanti a tutti gli invitati perché ‘colpevole’ di essere andato a fumare con un’altra ragazza. “La De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare con Tony Effe” si legge nella segnalazione proveniente a quanto pare ‘da fonte certa di chi era al matrimonio di Cecilia e Ignazio’ che sottolinea anche come Giulia De Lellis ha fatto una scenata da pazza.

Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser era presente anche l’ex storico di Giulia De Lellis, Andrea Damante, ma i fan dei Damellis sono rimasti delusi, tra i due non c’è stato quasi nessun contatto. L’influencer infatti ha passato quasi tutta la serata con Tony Effe come testimoniano le storie Instagram che entrambi hanno postato. E non è tutto perché ad un certo punto, sempre sui social, Giulia De Lellis è stata beccata prima cantare ‘Gli ostacoli del cuore’ di Elisa durante l’esibizione di Tony Effe e poi mentre indossava la giacca del cantante di ‘Sesso e Samba’.

Il gossip impazza e i fan sono in visibilio e nelle scorse ore è arrivata l’ultima ‘provocazione’ di Tony Effe che sui social si è mostrato intendo a cantare proprio ‘Gli ostacoli del cuore’ di Elisa, provocazione a Giulia De Lellis? Insomma dopo la paparazzata del magazine Chi dei due a cena insieme a Napoli l’hype intorno a questa storia è aumentato ma il web si divide tra chi crede che tra i due ci sia un flirt in corso e chi invece pensa che sia solo una mossa studiata a tavolino per far parlare di se. I ben informati, infine, assicurano che tra i due c’è solo una frequentazione estiva e che nessuno dei due ha intenzioni serie.













