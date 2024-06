Giulia De Lellis e Tony Effe sono fidanzati?/ Complicità e sorrisi dopo il concerto di Geolier

Negli ultimi mesi il nome di Giulia De Lellis era tornato al centro dell’attenzione della cronaca rosa per la frequentazione con Giano Del Bufalo. Nel giro di poche settimane, pare però che la liaison sia già arrivata al capolinea. Ebbene, uno ‘scoop’ del settimanale Chi rilancia la possibilità che per l’influencer sia già scoccata l’ora di una nuova frequentazione con un volto noto della musica e che, come lei, nelle scorse settimane aveva già agitato le teorie di gossip: Tony Effe.

Partendo da un recap anche su Tony Effe, il suo nome era stato accostato con insistenza a quello di Chiara Ferragni. Come racconta il settimanale Chi, tra i due oltre del poco tempo passato insieme e qualche scambio di messaggi non c’è stato nulla di concreto. Dunque, il cuore del rapper è più che libero e, stando ai sorrisi scambiati alcune ore fa con Giulia De Lellis, chissà che non sia proprio l’influencer a riuscire a fare breccia nei suoi sentimenti.

Giulia De Lellis e Tony Effe, insieme fino all’alba in giro per Napoli: nuova coppia all’orizzonte?

Il settimanale di Alfonso Signorini, con tanto di scatti, racconta infatti di una piacevole serata trascorsa da Giulia De Lellis e Tony Effe dopo il concerto di Geolier. Insieme, dopo aver assistito allo show, pare abbiano proseguito la serata a Napoli fino all’alba mostrandosi sorridenti e complici. Chiaramente, è ancora presto per dire che sia nata una nuova coppia ma stando alle impressioni e alle foto pubblicate dal settimanale Chi, l’intesa non sembra mancare. “Vedi Napoli e poi ti innamori?”, titola con questo interrogativo il magazine ed effettivamente potrebbe essere scattata una tenera scintilla nel capoluogo campano e saranno solo le prossime settimane a raccontarci se le impressioni saranno seguite dalla realtà.











