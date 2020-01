Giulia De Lellis/ Festa a sorpresa di Iannone per i 24 anni e tanti progetti

Il 2020 è cominciato nel migliore dei modi per Giulia De Lellis che ha iniziato il nuovo anno festeggiando in grande stile il suo 24esimo compleanno. Ad organizzarle una meravigliosa festa a sorpresa è stato il fidanzato Andrea Iannone che, dopo averle fatto credere che l’avrebbe portata a cena, l’ha spiazzata portandola in una location da sogno dove, ad attenderla, c’era tutta la sua famiglia giunta da Roma e Milano e tutti i suoi amici tra i quali Ivana Mrazova e Luca Onestini con cui l’amicizia continua nonostante siano passati due anni dall’avventura che hanno passato insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Bellissima, felice e raggiante, Giulia ha ringraziato il fidanzato per la meravigliosa sorpresa. “Sei unico”, ha scritto su Instagram. Circondata da tutti i suoi affetti più importanti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è così concessa una serata spensierata in attesa di tuffarsi nuovamente nei progetti professionali.

GIULIA DE LELLIS: NUOVI PROGETTI PROFESSIONALI CON ANDREA IANNONE?

Giulia De Lellis è ufficialmente una donna in carriera. Archiviata l’esperienza a Uomini e Donne, è riuscita a diventare una delle influencer più seguite su Instagram dove vanta ben 4,4 milioni di followers. Nel frattempo, però, si è lanciata anche in altri progetti che le stanno regalando ugualmente tante soddisfazioni. Il libro “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza) è diventato un caso letterario vendendo oltre 100.000 copie. Contemporaneamente si è lanciata nel mondo della recitazione diventando una protagonista della web-fiction Una vita in bianco. Nei prossimi mesi, la De Lellis sarà impegnata in altri progetti. Giulia, infatti, sta cercando delle figure professionali per un nuovo team che sta formando e con il quale potrebbe dare vita a nuove attività lavorative, forse, in società con il fidanzato Andrea Iannone che le ha restituito il sorriso e con il quale sta vivendo una storia importante al punto da convivere a Lugano.

