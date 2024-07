Tra Giulia De Lellis e la sua adorata nipotina Matilde c’è stato un piccolo screzio in un video pubblicato dall’influencer romana su TikTok. Il filmato riprende in modo tenero una conversazione tra la De Lellis e le due nipoti, che scherzano e ridono insieme a lei. Il problema è arrivato quando la piccola Matilde se n’è uscita con una frase totalmente inaspettata: “Io impazzita? E tu che esci con Tony Effe?”. Giulia è rimasta spiazzata perché ha scoperto che a scuola si parla proprio di lei e della sua vita privata e sentimentale.

Ormai da qualche tempo gira la voce che Giulia De Lellis, single da qualche tempo, stia uscendo con il rapper Tony Effe, comparso anche lui nelle pagine gossip degli ultimi mesi per una presunta frequentazione con Chiara Ferragni. I due, non hanno mai confermato l’indiscrezione, ma dopo il video di TikTok insieme alle nipoti i fan si sono scatenati avendo letto come una vera e propria conferma la frase di Matilde.

Giulia De Lellis dà una lezione alla piccola Matilde: “Non si parla della zia Tata”

Giulia De Lellis, del resto pubblica spesso lunghi video in cui conversa simpaticamente con le nipoti. Senza mai inquadrarle, si diverte a parlare con loro e a pubblicare sui social le frasi più esilaranti. Anche questa volta è successa la stessa cosa, non fosse che inaspettatamente, Matilde abbia tirato in ballo la presunta storia con il rapper Tony Effe svelando qualcosa di intimo sulla zia Giulia De Lellis, la quale ha prontamente risposto: “Ah, voi a scuola vi mettete a parlare di queste cose? È grave.”, e ha poi aggiunto: “A scuola si deve stare attenti alle lezioni.”.

Al che ha anche dato qualche consiglio a Matilde, dicendole che se i suoi amichetti parlano di lei, deve rispondere che “Non si parla della zia Tata”. Insomma, un modo bizzarro ma utile per tutelare la sua privacy, e la De Lellis sa bene quanto questo sia importante, soprattutto dopo le infinite speculazioni fatte sulle sue storie d’amore. Giulia De Lellis, infatti, ha da poco terminato due storie molto importanti: quella con l’imprenditore Carlo Beretta e la relazione con Giano Del Bufalo. Che con Tony Effe ci sia solo un’amicizia, ancora non si sa. Certo è che la piccola Matilde rimane un’innocente “voce della verità”.