Giulia De Lellis/ Uomini e Donne, dopo furto parla ai fan: “Grazie per esserci”

Giulia De Lellis non ha aperto il 2020 in grande stile. L’esperta in tendenze ha confidato di essere stata derubata, rivelando di avere ricevuto un furto particolarmente pesante. “A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa. Mi hanno fatto veramente male. E poi perché volendo o no sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi, per tutelarmi. Per forza di cose eviterò di condividere dove mi trovo, di raccontarvi che mi sposto da una parte all’altra”, ha raccontato la fidanzata di Andrea Iannone. “Sennò a questi pezzi di merda gliela serviamo su un piatto d’argento. Vedrete da parte mia un po’ meno, anche se involontariamente qualcosa si vedrà. Dovrò stare un attimino più attenta, visto che sono stata veramente fregata pesantemente. Sono stata davvero di merda”, ha aggiunto. Nonostante la brutta disavventura, l’ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, non perde la positività che da sempre la contraddistingue. Proprio per questo motivo, ha voluto fare un auguro agli estimatori.

Giulia De Lellis, dopo il furto: “Grazie per esserci sempre”

Giulia De Lellis ha confidato di volere passare un nuovo anno in serenità: “Il 2020 sarà pieno…Questo è quello che spero per me e per tutti voi”, ha esordito, poi ha continuato: “Pieno di nuovi progetti lavorativi, pieno di novità. Pieno d’amore, voglio serenità. Come sempre voglio condividere tutto questo con voi! Sarà speciale”. Grazie per esserci stati, e grazie già a chi ci sarà!”, ha aggiunto la ex di Andrea Damante. “È un po’ così che prendo la vita: con ironia e serenità. Dove posso la metto. Io vi mostro il bello, ma come tutti ho i miei difetti o i miei momenti (che non sono pochi ma li riconosco)”. E se per i follower il messaggio era carico di positività, la stessa cosa non si può dire per il “ladro” di turno entrato in casa: “A te, bastardo, che sei venuto da me il giorno di Natale, almeno trattale bene le cose che mi hai rubato. Le scarpe, le borse…Che disgrazia. Dovrò ricomprare tutto”.

