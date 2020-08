Giulia De Lellis, foto in abito da sposa/ La mamma di Andrea Damante: “Bellissima”

Giulia De Lellis e Andrea Damante, una storia che continua a tenere i fan con il fiato sospeso. Dopo l’addio – che ha portato alla nascita del libro “Le corna stanno bene su tutto” dell’influencer – è arrivato il ritorno di fiamma, che ha scatenato polemiche e complimenti. Oggi, però, pare che la coppia stia vivendo nuovamente un periodo di crisi. Se lui taglia corto dichiarando che si tratta di “Cavolate”, lei allarma i fan, ammettendo che “Stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. (…) Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”. Ma cosa sta davvero accadendo alla coppia? È la madre di lui a mettere un nuovo tassello a questa storia.

Giulia De Lellis “sposa”: la mamma di Andrea Damante scatena i fan

Giulia De Lellis ha arricchito il suo feed di Instagram con un nuovo scatto. In questo l’influencer indossa un abito da sposa da sposa firmato l’Atelier Emé, e ha poi commentato la foto con “Questo verrà via con me”. Lo scatto ha inevitabilmente acceso le ipotesi e le speranze dei follower della De Lellis e soprattutto dei fan della coppia che si sono accesi ulteriormente quando a commentare lo scatto è arrivata anche la mamma di Andrea, Valentina. “Bellissima come sempre“, ha scritto la donna. Un commento che accende le speranze dei fan, che tornano a credere che la coppia non sia a rischio rottura. Intanto sia Andrea che Giulia non hanno proferito ulteriore parola su questa crisi che starebbero attraversando.

Visualizza questo post su Instagram Questo verrà via con me! il vostro preferito 💘 @ateliereme #ad Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 7 Ago 2020 alle ore 5:40 PDT





