Giulia De Lellis, hater attacca “Sei ridicola”/ Lei furiosa: “Si faccia aiutare!”

Giulia De Lellis, nel corso degli ultimi anni, si è più volte ritrovata ad affrontare gli hater. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer da 5 milioni di follower, proprio nelle ultime ore è sbottata contro una signora che le ha dato della ‘ridicola’. La De Lellis condivide giornalmente momenti della sua quotidianità e ultimamente ha postato una foto in cui appare in tenuta da caccia. Ha tenuto perciò a spiegare che il look è tutto firmato dal suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta.

“Aveva ragione la mia Ciccia @ivana_mrazova, qui le foreste sono meravigliose! – ha scritto nel post in questione Giulia – Il telefono prende pochissimo, l’aria è pulita, fresca ed il cibo buonissimo. Prima di girare il centro della città ci godiamo questa libertà ! Gita fuori porta x2. – così ha indicato il marchio degli abiti – My total look by @berettaofficial”. Il post ha però attirato qualche critica, una in particolare.

Giulia De Lellis replica all’hater: “Si faccia aiutare!”

Sotto al post di Giulia De Lellis, una utente ha allora così commentato: “Ma è semplicemente ridicola!”, con tanto di faccina sorridente. Giulia non è però rimasta in silenzio. Così ha replicato alla donna con queste parole: “Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo, basta. Si faccia aiutare per favore.” Dopo queste parole, non è arrivata (almeno per ora) la replica della signora in questione.

