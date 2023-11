Giulia De Lellis: “I miei ex? Mi hanno resa la persona che sono”/ “Il mio fidanzato Carlo sa che…”

Giulia De Lellis e le rivelazioni sugli ex fidanzati

Giulia De Lellis, tra le influencer italiane più seguite, è tornata ufficialmente in tv con la conduzione di “Amore alla prova” in cui delle coppie affrontano la crisi del settimo anno. Un impegno importante per Giulia De Lellis che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, si è lasciata andare svelando anche dettagli inediti della sua vita privata. Pur avendo solo 27 anni, la De Lellis ha già vissuto tante esperienze importanti, ma la prima volta in cui si è sentita indipendente dalla sua famiglia è stato “quando ho preso il mio primo stipendio, a 18 anni. Avevo appena finito uno stage scolastico e facevo dei lavoretti come animatrice. Con i primi soldi mi comprai un bracciale di 120 euro, anche se ero molto indecisa se acquistarlo o no”.

Giulia De Lellis e la presunta gravidanza: "Non sono incinta"/ "In giro per ospedali. Tanta paura ma..."

Da lì al passo successivo di cambiare città il passo è stato breve. “Ero innamorata di una persona e abbiamo fatto una prova di convivenza prima a Roma e poi a Verona: in quest’ultima città ha funzionato e mi sono spostata. È stato tutto molto naturale“, ha spiegato Giulia facendo riferimento alla storia d’amore con Andrea Damante. E alla giornalista che le chiede se le domande sugli ex la infastidiscano, la De Lellis risponde: “No, perché hanno sempre fatto parte della mia vita e, nel bene e nel male, mi hanno resa la persona che sono. Le persone di cui mi sono circondata erano sempre intelligenti, e non le rinnegherei mai”.

Giulia De Lellis, una brunette Marylin Monroe a Venezia 79/ Il look che divide il web

Giulia De Lellis e l’amore con il fidanzato Carlo Beretta

Dopo le storie con Andrea Damante, Irama e Andrea Iannone, Giulia De Lellis ha trovato l’amore con l’attuale fidanzato Carlo Beretta con cui vive una splendida storia ormai da tempo. Proprio sul fidanzato e sulla probabile gelosia di quest’ultimo nei confronti delle domande degli ex che le rivolgono continuamente, Giulia ha risposto: “È un uomo intelligente e sa che, come avrò un futuro e un presente, ho avuto un passato così come lo ha avuto lui”.

E proprio il fidanzato Carlo rappresenta un punto di riferimento per la Dellis che, quando vive un momento di difficoltà, si tuffa tra “le braccia del mio compagno, che mi fa sentire protetta”.

Giulia De Lellis, una brunette Marylin Monroe a Venezia 79/ Il look che divide il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA