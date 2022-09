Giulia De Lellis, matrimonio con Carlo Gussalli Beretta?/ Il web indaga, lei: “Ecco quando mi sposo”

Giulia De Lellis si svela ai fan: dagli ex al matrimonio con fidanzato Carlo Gussalli Beretta

Giulia De Lellis ha deciso di concedere ai fan una chiacchierata virtuale, rispondendo alle domande arrivate attraverso un box appositamente aperto su Instagram. Rispondendo ai fan l’ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer da oltre 5 milioni di follower, ha parlato anche del suo passato e dei suoi ex, senza tuttavia fare nomi.

A chi le ha chiesto “Pensi mai a qualcuno o qualcosa del tuo passato?”, lei ga risposto: “Sì, un film visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse… Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono. Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così.”

C’è poi chi ha chiesto a Giulia De Lellis se vorrebbe oggi dire qualcosa a qualcuno dei suoi ex; lei ha replicato: “Non ho bisogno di dirla qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno.” Non è poi mancato chi le ha chiesto del rapporto col fidanzato Carlo Gussalli Beretta e se i due abbiano intenzione di convolare a nozze. Giulia ha implicitamente ammesso di volerlo ma, in quanto a tempistiche, ha rivelato: “Quando? Quando me lo chiede il mio fidanzato come tutte credo…”

Giulia ha infine parlato di problemi che la riguardano da vicino, ammettendo di soffrire di ansia e attacchi di panico: “Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura…” E infine ha dichiarato: “Ho fatto un periodo di analisi ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista.”











