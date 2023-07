Giulia De Lellis nello stesso locale dell’ex Andrea Damante: frecciatine social?/ Lei spiega: “Dopo 3 anni…”

Giulia De Lellis e l’ex Andrea Damante nello stesso locale a Mykonos: lei gli manda frecciatine?

Nonostante la loro storia sia finita anni fa, ancora oggi si continua a parlare di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Oggi entrambi sono felici accanto ad un’altra persona – lei è fidanzata con Carlo Beretta, lui con Elisa Visari -, eppure alcune mosse social portano i fan dei due ex di Uomini e Donne a chiedersi si siano frecciatine inviate da un ex all’altro. È quanto accaduto recentemente, dopo che alcuni attenti fan hanno notato che Giulia e Andrea si trovavano nello stesso locale a Mykonos.

Giulia ha pubblicato delle Instagram stories in cui ha scritto: “Indovina perché rido“. Poco dopo, ha condiviso una foto in cui brinda, con tanto di messaggio “all’amore eterno“. Mosse che sono apparse delle frecciatine all’ex Damante, poco distante da lei.

Giulia De Lellis fa chiarezza: “Frecciatine a Damante? Dopo 3 anni…”

Questo ha inevitabilmente scatenato i fan di Giulia De Lellis, che hanno iniziato a chiedersi se effettivamente l’ex di Uomini e Donne stesse velatamente attaccando il suo ex. Pare tuttavia che Giulia abbia voluto chiarire la situazione, smentendola. A confermarlo ci sarebbe una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. In questa si legge: “Ieri Giulia De Lellis, nel suo gruppo Telegram, ha risposto a una hater ossessionata che le ha scritto che manda frecciatine a Damante. E Giulia ha risposto testuali parole: ‘Amo, ma quali frecce? Secondo me dopo 3 anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora quei mostri’”. E ancora: “Quella hater insisteva dicendo che aveva messo la canzone apposta e Giulia le ha risposto: ‘Ancora? Ma raga, sono fatti accaduti sette anni fa. Non mi potete collegare le canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da 3 anni. Cioè solo a dirlo ho il fiatone’. Come fate a pensarlo?’”. Insomma, Giulia pare abbia voluto mettere a tacere con decisione queste voci.

