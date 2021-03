Giulia De Lellis “Niente pipì e popò davanti al mio Lui”/ È polemica per i consigli..

Scoppia la polemica sui social facendo finire in tendenza il nome di Giulia De Lellis e tutto perché la bella influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne si è lanciata in una serie di consigli per quello che sembra essere un fidanzamento perfetto. La De Lellis ha invitato le sue bimbe e i suoi follower ad essere sempre perfette per il proprio uomo, presentandosi in tacco 10 e in tiro, almeno ogni tanto, e non sempre trasandate e in pigiamone. Lei per non rovinare i suoi rapporti, poi svela, non ama calzettoni e pigiami ingombranti e, soprattutto, non fa mai pipì o popò davanti al suo uomo condividendo il bagno anche se lei non fa cac*a normalmente ma fa solo fiorellini per quanto sono profumati. Quindi tutto risolto, se tutti seguiranno i consigli di Giulia de Lellis, sicuramente i rapporti dureranno di più e il vostro uomo vi amerà alla follia, ma è davvero così?

Giulia De Lellis, consigli per fidanzamento perfetto ma il popolo dei social non ci sta

Inutile dire che i commenti più cattivi arrivati contro le parole di Giulia De Lellis le fanno notare che i suoi uomini, in particolare Andrea Damante, non solo è scappato via ma le ha fatto pure le corna. Dall’altro lato trova oscene queste frasi e antichi questi consigli tirando fuori la solita argomentazione del “se mi ama lo farà comunque” anche con i calzettoni della nonna o il pigiamone perché l’uomo con cui stiamo deve apprezzare pregi e difetti e imparare anche a vederci al naturale e non per forza sul tacco alto o con un filo di trucco (che la De Lellis consiglia di usare anche dopo una giornata di lavoro stancante e prima di tornare a casa). Altri ancora le consigliano di avere figlia prima di sputare sentenze sui rapporti, ma come finirà adesso con la De Lellis? Risponderà alle polemiche?



