Andrea Damante: “Sogno Sanremo”/ “Farò ballare tutto l’Ariston con una canzone pop!”

Andrea Damante sogna il Festival di Sanremo. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi deejay, produttore e influencer, lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata al giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5 News. “Mi sono sempre chiesto se i deejay in qualche modo avrebbero potuto lavorare in un contesto un po’ più televisivo, e io credo che, se si fa una produzione bella pop, potrebbe essere anche Sanremese. Farei ballare tutto l’Ariston” ha esordito Damante, svelando come riuscirebbe a coniugare la sua musica al palco dell’Ariston.

D’altronde si tratta di un sogno che potrebbe divenire realtà anche il prossimo anno. Andrea, comunque, è sempre pronto a stupire e rimanere sempre al passo con i tempi: “Bisogna reinventarsi ma allo stesso tempo neanche tirare i remi in barca. – ha ammesso parlando dei tempi difficili che sta vivendo il mondo della musica – Inizierà ad uscire qualche pezzo, ma sto anche lavorando su qualche progetto, dedicandosi più tempo. Aspettiamo tempi migliori per la musica e per l’arte in generale.”

Andrea Damante e il nuovo progetto musicale con Niccolò Cervellin

Nonostante siano tante le sue abilità, Andrea Damante fa sapere che il suo primo amore è la musica: “Io sin da bambino sono sempre stato appassionato di musica, tuttavia nel 2021 è meglio avere più jolly”, ha ammesso nel corso dell’intervista. La chiacchierata si è poi conclusa con l’annuncio di un nuovo disco fatto in collaborazione con Niccolò Cervellin: “Io e Niccolò siamo tutti e due veneti, lui ha iniziato da poco a cantare io da qualche anno a produrre non solo per me ed è venuto fuori questo progetto di fare un disco assieme. – ha fatto sapere Damante, per poi concludere – Devo dire che ha superato tutte le mie aspettative, visto che è venuto fuori un bellissimo disco perché è un crossover tra un brano dance e uno un po’ trap, non è ben definito. Il 19 marzo usciamo.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA