Giulia De Lellis, nuova gaffe mentre è in viaggio/ “bocciata” in geografia…

Giulia De Lellis vola in Turchia e aggiorna i fan del viaggio: qualcosa va storto

Dopo aver fatto parlare di sé in questi giorni per una presunta crisi d’amore con Carlo Gussalli Beretta e un malore improvviso che l’ha costretta ad un ricovero ospedaliero, Giulia De Lellis torna al centro dell’attenzione mediatica, per una nuova gaffe social.

Giulia De Lellis, frecciatina all'ex fidanzato?/ Un video su Tik Tok scatena...

L’imprecisione commessa dall’influencer e trend-setter giunge tra le Instagram stories, dove Giulia De Lellis ha voluto aggiornare i fan del suo viaggio intrapreso in questi giorni di inizio giugno 2022 in Turchia insieme all’amato rampollo, Carlo Beretta. La meta turistica visitata – che l’influencer ha voluto introdurre ai followers – è il Bosforo, che Giulia De Lellis ha in particolare attraversato insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta in occasione della Festa della Repubblica ricorsa il 2 giugno 2022.

Giulia De Lellis rompe con Carlo Beretta? / Arriva la conferma con un gesto social..

Oltre ad una carrellata di immagini esclusive che la ritraggono nella capitale turca condivise via social, Giulia De Lellis ha voluto lanciare diverse informazioni in fatto di geografia e cultura generale, imbattendosi nell’ennesima gaffe mentre presentava erroneamente il Bosforo come un fiume.

Il messaggio della gaffe di Giulia De Lellis

“Oggi vi portiamo un po’ con noi! – è il messaggio che Giulietta ha lanciato al popolo del web, ergendosi a Cicerone-. Non so se lo sapete, ma Istanbul è la città più grande della Turchia, fa circa 20 milioni di abitanti ed è divisa in due parti: quella europea e quella asiatica perché c’è un fiume in mezzo che divide i due continenti. Il fiume che divide le due parti si chiama Bosforo. Ed è quello che abbiamo attraversato ieri in barca, pieno di delfini e super trafficato. Circa 5 milioni di persone attraversano ogni giorno il fiume per andare a lavorare da una parte all’altra”.

Giulia De Lellis, brutto spavento per lei/ Ricoverata in ospedale: ecco come sta

Ma è ormai risaputo che il Bosforo non è un fiume, bensì uno stretto canale naturale che mette in comunicazione il Mar Nero col Mar di Marmara ( collegato al Mar Mediterraneo a Sud, attraverso lo stretto dei Dardanelli). I due stretti segnano il confine meridionale tra il continente europeo e quello asiatico.













© RIPRODUZIONE RISERVATA