Giulia De Lellis, paura per il cagnolino Tommy/ “Stava male, che grande spavento!”

Momenti di preoccupazione per Giulia De Lellis. Non è stata infatti una giornata facile per l’influencer che ha dovuto accudire il suo cagnolino. Per chi non lo sapesse, Giulia e Andrea Damante hanno deciso di allargare la famiglia, adottando un cucciolo di Spitz di Pomeriana, che hanno chiamato Tommaso Kowasalki. Il cagnolino ha avuto oggi dei problemi di salute che hanno allarmato non poco la De Lellis che è dunque corsa ai ripari. Attraverso una serie di stories su Instagram, l’influencer ha spiegato quanto accaduto al cagnolino e affrontato per comprendere cosa avesse. “Non avete idea che mattinata infernale. – ha esordito infatti Giulia, per poi spiegare – Mi sono presa uno spavento per Tommy che non stava bene, Andrea diceva che ero esagerata. Aveva una tosse strana e non andava bene al bagno.”

Giulia De Lellis, il cagnolino Tommaso sta male: “Per lui una cura impegnativa”

Giulia De Lellis, di fronte al malessere accusato dal cagnolino, ha perciò deciso di approfondire e capirne di più: “Per fortuna sono ansiosa e ipocondriaca e abbiamo preso tutto in tempo. – ha infatti spiegato, per poi spiegare che Tommy – Ha un piccolo problema respiratorio e uno intestinale, ci hanno dato una cura impegnativa ma abbiamo preso tutto in tempo. Spero di aver trovato il veterinario giusto. Tommaso è super delicato, lo spavento è stato allucinante”. Giulia ha spiegato di aver avuto anche altri cani prima di Tommaso “Ma mai così piccoli. Lui è così delicato” ha spiegato l’influencer, tranquillizzatasi dopo il miglioramento delle condizioni del cagnolino.



