Giulia De Lellis positiva al Covid/ Sfogo social “Vi lascio immaginare il mio stato”

Un compleanno sicuramente diverso dal solito quello che attente quest’anno Giulia De Lellis che ha annunciato dalle sue storie Instagram di essere positiva al Covid. L’influencer ha scritto: “Nonostante avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata Positiva” e ha poi aggiunto: “Vi lascio immaginare il mio stato…”.

L’influecer ha spesso ammesso ai suoi follower di essere molto ansiosa e di soffrire di ipocondria rivelando di essere ansiosa sulle complicanze legate alla salute, così la ragazza ha voluto tranquillizzare tutti coloro che la seguono aggiungendo: “Sto cercando di rimanere tranquilla!”.

Giulia De Lellis negli ultimi giorni ha trascorso il Natale a Roma con la sua famiglia e Carlo Beretta e il capodanno assieme al fidanzato e nonostante negli ultimi giorni avesse pubblicato numerose immagini di tamponi rapidi sempre con risultati negativi, il risultato del tampone molecolare non è andato come lei sperava costringendole a passare il suo 26esimo compleanno in casa in quarantena.

Giulia De Lellis ha sempre adottato tutte le misure di sicurezza per evitare di ammalarsi già dallo scoppio della pandemia in Cina l’influencer è stata una delle prime ad indossare la mascherina confidando ai suoi follower: “Non sembrerò normale però sono un’ipocondiaca del cavolo. Volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo. Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose quindi magari sarà un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca”.

