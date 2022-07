Giulia De Lellis pronta alle nozze con Carlo Beretta?/ “Sono molto preoccupata…”

Giulia De Lellis frena sul matrimonio con Carlo Beretta. Lui però…

Giulia De Lellis pronta a dire sì a Carlo Beretta? L’influencer ha voluto fare chiarezza in merito ad alcune indiscrezioni che circolano da giorni in merito ad una crisi. La coppia è più solida che mai e in tanti sospettano che presto potremo vederli assieme sull’altare. Giulia De Lellis ha rotto il silenzio e in una serie di storie pubblicate su Instagram ha rivelato di aver fatto dei discorsi particolarmente interessanti con il fidanzato nelle ultime settimane. Tutto è nato dalla partecipazione della coppia al matrimonio formata da Elen Ellis con l’ingegnere Stefano Quaglieri. Queste nozze sarebbero state l’occasione per riflettere sul loro futuro coniugale ma mentre Carlo sarebbe intenzionato a sposarsi, Giulia De Lellis non ci starebbe ancora pensando. L’influencer per il momento allontana questa ipotesi e dice: “Sono molto preoccupata perché Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani, onestamente non volevo che lui…diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco”.

Giulia De Lellis però ha cercato di contenere l’entusiasmo di Carlo: “Tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare le cose della casa”. In occasione del matrimonio degli amici, Giulia De Lellis non si è aggiudicata il bouquet della sposa e ha aggiunto scherzando: “Carlo sperava mi cadesse in testa…ti sei salvato pure a questo giro!”.

Giulia De Lellis è stata molto male a causa del covid nelle scorse settimane. L’influencer aveva contratto nuovamente il virus a distanza di cinque mesi dalla prima volta. Questa volta però Giulia De Lellis ha contratto il covid in una forma aggressiva. Lei stessa ha raccontato sui social: “Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio”. Come detto, non è la prima volta che Giulia De Lellis risulta positiva al Covid. A gennaio annunciò così il suo contagio: “Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato”.

In quell’occasione, il covid le aveva lasciato pesanti strascichi. Dopo essersi negativizzata, infatti, era stata costretta ad andare in ospedale per un peggioramento dell’asma di cui già soffriva. Lei stessa ne aveva parlato apertamente sui social e, per questo, il silenzio degli ultimi giorni aveva messo in allarme i suoi fan. Giulia De Lellis ha vissuto nuovamente questo calvario ma ora si è finalmente negativizzata.













