Giulia De Lellis, rimedio anticoronavirus/ “Asciugo i capelli se no prendo il covid”

La bella influencer Giulia De Lellis ha il suo metodo particolare per non contrarre il coronavirus, asciugarsi i capelli. L’ex fidanzata di Andrea Damante, ex concorrente di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, si trova al momento in Sardegna, e negli ultimi giorni i suoi fan avevano associato la sua temporanea assenza dai social ad una presunta infezione da covid-19. Sull’isola, infatti, la situazione è decisamente complicata e non passano giorni in cui non emergano focolai in particolare in Costa Smeralda, dove nel solo Billionaire sono stati trovati ben 60 positivi. La De Lellis ha voluto rassicurare tutti e attraverso la propria pagina Instagram ha spiegato: «Ragazzi tranquilli sto bene», come riporta l’edizione online di TgCom24.it. Attraverso alcune stories la stessa Giulia si è poi congedata dai follower in maniera ironica: «Ora vi lascio e mi vado ad asciugare i capelli sennò mi viene il Coronavirus». Ovviamente non si tratta di un rimedio anti-covid, ma la De Lellis ha voluto ironizzare sul fatto che notoriamente, se si prende un colpo d’aria e si hanno i capelli bagnati, si rischia di portarsi a casa qualche malanno.

GIULIA DE LELLIS E LE FOTO PICCANTI

In attesa di un eventuale ricongiungimento con Damante o di una rottura definitiva, la bella influencer non smette di allietare i suoi fan con una serie di scatti davvero pregievoli. Fra gli ultimi, come ha fatto notare TgCom24.it anche uno decisamente piccante in cui la bella De Lellis si è mostrata solo coperta da una lingerie nera trasparente che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione. Seduta su dei divanetti bianchi, con occhiali da sole e un bel volpino in braccio, molti hanno notato le trasparenze ai limiti della censura. Una bomba sexy, uno scatto che ha ricevuto quasi 500mila mi piace oltre a migliaia di commenti, per la maggior parte di maschietti che si sono detti decisamente soddisfatti. Non mancano poi le sue immancabili e simpatiche gaffe, come quando ad esempio ha scritto “Aria d’Oceano, capelli salati”, a corredo di uno scatto dalla Sardegna: peccato però che lì l’oceano non vi sia…



