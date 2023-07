Giulia De Lellis: “Saprò essere più attenta..”/ La replica alla polemica sul viaggio in Israele

Giulia De Lellis finisce nel mirino di un acceso thread, via social: c’entra il viaggio estivo in Israele

Giulia De Lellis replica con una promessa, alla polemica web esplosa ai suoi danni, alla luce di alcuni post della sua nuova vacanza in Israele. Il viaggio estivo condiviso con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, nella terra in cui resta aperta la questione Israele-Palestina, sta rivelandosi per l’influencer mora controproducente in termini di interazioni nella sua roccaforte, ossia il mondo dei social network. In questi giorni di fine luglio 2023, infatti, Giulia De Lellis diventa trend topic via Twitter, nonché un thread di accesa discussione critica online, in quanto tacciata dai più tra gli utenti nel web di sostenere l’apartheid a sfondo di segregazione razziale contro i palestinesi, in seno a Israele. In particolare, a far mobilitare le coscienze web, aprendo così alla polemica avversa a Giulia De Lellis e al fidanzato ereditiere della impresa di produzione di armi Beretta, é il video di un attivista di nome Karem, diventato virale online: “Stanno facendo un simpatico viaggetto in Israele dove si sono concessi una bella giornata di addestramento insieme all’IDF, le forze di difesa israeliane), l’esercito di un regime di apartheid, da oggi dichiarata dittatura fascista”. […] -sentenzia in un ormai popolare TikTok polemico, l’attivista, sulla nota coppia di fidanzati vip-. Dopo essersi divertiti con l’esercito […] sono andati a fare un party che solo i ricchi distaccati dalla realtà potrebbero fare, ovvero sotto alla Grotta di Salomone, che si estende sotto al quartiere islamico dove le famiglie palestinesi, cristiane e musulmane, vengono deportate per fare spazio ai coloni“.

Giulia De Lellis: la vacanza al Mar Morto é una lezione di geografia, in bikini/ Le reazioni

Un video che fa ora incetta di interazioni sui social e tra queste in particolare abbondano le contestazioni mosse a carico di Giulia De Lellis e il fidanzato per le immagini che immortalano i due vipponi felici e spensierati in terra israeliana, che vive un clima all’insegna della tensione. In particolare c’é chi taccia i fidanzati di palesare una spiccata negligenza unita all’ignoranza , relativamente alla scelta di mostrare online la loro felicità di coppia lasciandosi immortalare dall’obiettivo fotografico in Israele. E non mancano neanche i commenti social che accusano la coppia di promuovere lo stato di guerra, a beneficio degli affari della famiglia produttrice di armi, Beretta.

Giulia De Lellis in vacanza con il fidanzato Carlo Beretta/ Bufera per la foto con il Presidente d'Israele

La reazione di Giulia De Lellis alla polemica web

E, intanto, non si fa attendere la pronta replica di Giulia De Lellis. Riattivatasi via Instagram stories, l’influencer mora condivide un messaggio rilasciato per iscritto, dove promette a se stessa e al popolo del web di non commettere oltremodo l’errore dettato dalla superficialità e l’ignoranza, rispetto alla questione geopolitica alla base della polemica che la travolge.

“Momento di chiarezza che preferisco

mettere per iscritto così da evitare ogni

tipo di fraintendimento -fa sapere Giulia De Lellis, nel chiarimento Ig-. Nel racconto del mio viaggio in Israele c’era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà

di propagandare alcun messaggio politico,

anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato. Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda”. La replica alla polemica, poi, prosegue, fino alla promessa dell’ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne: “Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge, ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio”.

Giulia De Lellis in vacanza a Gerusalemme: "Giro col turbante per l'ansia"/ "Ho scritto un biglietto…"

Intanto, Soleil Sorge annuncia il nuovo debutto nei palinsesti Rai…

La fine di Giulia De Lellis o forse non aveva mai avuto un inizio. pic.twitter.com/KJxf6sTZ8A — AMICI NEWS (@amicii_news) July 27, 2023

questo commento sotto il post di Giulia de Lellis semplicemente perfetto pic.twitter.com/C6CwfEzOiX — g (@zendayal0vebot) July 28, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA