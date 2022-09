Giulia De Lellis, una brunette Marylin Monroe a Venezia 79/ Il look che divide il web

Giulia De Lellis approda al Festival del Cinema di Venezia, per Blonde

Il Festival del Cinema di Venezia, giunto quest’anno all’edizione Venezia 79, intrattiene anche quest’anno gli appassionati del cinema e delle arti in genere, abbracciando anche realtà satelliti ruotanti intorno all’arte del grande schermo, come il mondo del web, la tv e gli influencer, tra cui Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice e scelta storica al trono classico di Andrea Damante a Uomini e donne si é presentata al Lido di Venezia per l’evento Venezia 79 in rappresentanza della sua categoria di appartenenza, quella degli influencer, sfoggiando sul red-carpet dell’evento un abito in tinta dominante black ma romantico, da “lolita” popolare, che sta mandando il web in visibilio per le estreme semplicità e comodità. Si tratta di un abito midi a fiorellini rosa e griffato Alessandra Rich con ampia scollatura a forma di cuore sul lato A, maniche a sbuffo e fiocco satin, per un effetto very girlicious. Per la quota accessori della mise spiccano gli slingback flat rosa di Chanel che rimandano ai fiori dell’abito e una It bag Kelly di Hermé bianca.

E dopo lo sbarco diurno a Venezia 79, Giulia De Lellis sorprende ancora molti, in primis i fan, presenziando al Festival del Cinema di Venezia alla première di Blonde, film biopic prodotto da Brad Pitt nonché manifesto del pop che parla della vita e le opere di Marylin Monroe. La brunette Giulietta sembra intanto conquistare i consensi di pubblico e critica nella sua roccaforte, il web e i social, dove si registrano in queste ore degli innumerevoli messaggi di consensi per la sua apparizione al Festival dalla mise che ricorda molto lo stile dell’intramontabile fenomeno POP Marylin Monroe, fatto di luci ed ombre. Alla prima di Blonde Giulietta sfoggia con fare da diva un abito a sirena e color crema con crop top black che fa da reggiseno in bella vista e dei guanti lunghi in perfetto Monroe style, firmato ACT N° 1, .

Le reazioni web a Giulia De Lellis influencer a Venezia 79

“Da togliere il fiato” é uno dei commenti vip a margine degli scatti dell’abito da sirena, rilasciato sul profilo Instagram dell’influencer dall’esperta di gossip, Deianira Marzano. Tra i commenti degli utenti comuni, poi, si legge il messaggio di consenso aggregante: “È stato amore a prima vista con questo abito: essenziale, fine ed elegante, ma non banale e scontato. Divina in ogni dettaglio e unica come sempre. Tu riesci a renderlo ancora più special,e grazie alla tua spiccata personalità e carisma. Complimenti a te e a tutto il team”.

Tuttavia, non mancano neanche sentenze pù critiche da parte del web sulla presenza dell’influencer di Uomini e donne a Venezia 79, come il seguente messaggio social di un detrattore: “Mi viene da ridere….si atteggia come se fosse Monica Bellucci …..mah più nulla facenti sono e più si atteggiano…..senza parole… Basta fare Uomini e donne e GF per diventare vip”.

Riattivatasi tra le stories su Instagram Giuli a De Lellis cosi ora si congratula con Brad Pitt per la produzione di Blonde: “Bravo pure tu Brad Pitt, per una serie di cose però non é nel cast”.













