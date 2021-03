Giulia Diana, fidanzata Ghemon/ “Sei il mio amore”: dopo la dedica, lo scherzo…

Giulia Diana, la fidanzata di Ghemon, accanto all’artista da tantissimi anni, è sempre rimasta in disparte lasciando la scena al fidanzato. Poco prima della partecipazione di Ghemon al Festival di Sanremo 2021 con il brano Momento perfetto, tuttavia, ha deciso di aiutare la redazione delle Iene a fare uno scherzo al fidanzato. Durante una tranquilla giornata a casa, Giulia Diana ha confessato a Ghemon l’intenzione di volersi rifare facendo vivere al fidanzato dei momenti difficili. Ad annunciare la sua presenza allo scherzo è stata proprio Giulia Diana. Sebbene sui social non sia solita mostrarsi in compagnia del fidanzato preferendo condividere foto in cui è da sola, non mancano le eccezioni. Stavolta, però, Giulia Diana, più che una dedica d’amore, ha deciso di fare uno scherzo al fidanzato.

La dedica d’amore di Giulia Diana a Ghemon

Dopo anni di vita insieme, Ghemon e Giulia Diana non si nascondono più condividendo momenti della loro vita insieme. Pur essendo entrambi molto riservati, vivendo una storia d’amore stabile, sui social pubblicano anche alcuni scatti d’amore. L’ultima foto insieme al fidanzato pubblicata da Giulia risale a settembre 2020. Lo scatto in cui la coppia si bacia, è accompagnata da una didascalia piena d’amore. “Perchè tu sei il mio amore”, scrive la manager. Una storia d’amore quella tra Ghemon e Giulia nata da un’amicizia. Prima d’innamorarsi e fidanzarsi, infatti, sono stati amici. Tutto è cambiato quando, una sera, si sono guardati confessandosi i reciproci sentimenti. “Era una delle mie migliori amiche, una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu? Ti amo anch’io’“, ha raccontato Ghemon in un’intervista a Vanity Fair nel 2018. Da quel momento non si sono più lasciati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Diana #SEITANtoFICA (@8giuliadiana8)





