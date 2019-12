Giulia D’Urso, Achraf Lazaar è il calciatore della segnalazione?/ Da Uomini e Donne..

La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri su Canale 5 ha visto Giulia D’Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli, protagonista di una segnalazione. Una sua amica nonché ex corteggiatrice, Sheri, in un collegamento ha raccontato di un bacio che Giulia avrebbe dato ad un calciatore anche abbastanza famoso nel corso di una festa in un locale. Il nome del calciatore non viene fatto ma a svelarlo ci pensa Deianira Marzano che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che risale al 2 novembre scorso, data a cui fa riferimento la segnalazione di Sheri. In questa c’è Giulia proprio accanto ad un calciatore: si tratta di Achraf Lazaar, terzino sinistro del Cosenza. Sarebbe proprio lui il ragazzo che la corteggiatrice avrebbe baciato, nascondendosi dietro a due amiche.

Giulia D’Urso ha baciato il calciatore Achraf Lazaar?

La foto portata all’attenzione da Deianira Marzano non solo mostra Giulia D’Urso assieme a questo noto calciatore ma proverebbe anche la presenza di entrambi all’interno del locale in cui si stava festeggiando il compleanno dell’amico, così come testimoniato da Sheri. Tutti indizi, dunque, che potrebbero confermare le accuse ricevute dalla corteggiatrice di Giulio. Il tronista però, come scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, non ha dato particolarmente adito alla segnalazione e infatti la D’Urso è tornata a sedere sulla sua sedia nello studio di Canale 5. Che Giulio possa però cambiare idea di fronte a queste novità riguardanti il presunto bacio? Staremo a vedere.

