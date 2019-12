Giulia D’Urso, Uomini e Donne/ Due segnalazioni bomba: Giulio Raselli stordito

Puntatina niente male quella del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio. Dalle 14.45 su Canale 5 prenderanno vita le dinamiche di Giulio Raselli che in settimana ha fatto due esterne con Giovanna e Giulia. La D’Urso decide di fare una sorpresa al tronista, ripercorrendo il loro percorso nel programma e ricordando le recenti tappe insieme. Ecco cosa rivela il VicoloDelleNews a tal proposito: “Lei esprime la voglia di star con lui anche fuori e la paura di perderlo e poi si baciano. In puntata Giulio però le dice che le aveva chiesto di farsi conoscere meglio e farlo entrare nel suo mondo ma lei ha scelto di fargli rivedere ciò che già sapeva, pertanto è andato via dall’esterna senza sentirsi ‘arricchito‘”. Successivamente Maria De Filippi lancia la bomba: c’è una segnalazione proprio con protagonista Giulia. Sullo schermo compare Sheri, l’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino. La giovane dice che la corteggiatrice si sarebbe baciata con un famoso calciatore durante una festa.

Giulia D’Urso e le due segnalazioni bomba

Secondo la testimonianza di Sheri, il bacio tra Giulia D’Urso e il famoso calciatore ci sarebbe stato di nascosto. Ecco come procede il dettagliato racconto del VicoloDelleNews: “Dopo Giulia doveva andare a casa con il calciatore ma ci ripensa presa dai rimorsi e decide di non andare, questo pare far infuriare il ragazzo. Giulia invece dice che lui si è infuriato perché doveva pagare delle bottiglie di ciò che avevano bevuto e non ne aveva intenzione”. Naturalmente nega l’accaduto, bacio compreso. Poi arriva la seconda bomba lanciata da Lorenzo Riccardi: “In passato (tre anni fa) più volte si è baciato con la D’Urso, pur difendendola con le parole: “E’ una brava ragazza, non è una zoccola”. Tina anche difende a spada tratta Giulia, per lei la segnalazione è falsa su tutti i fronti”. Come finirà questa vicenda? Dopo aver fatto partire l’esterna di Giovanna e Giulio, la D’Urso ne approfitterà anche per versare due lacrime… pessima recitazione oppure ingenuità?

