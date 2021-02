Giulia e Marianna, sorpresa ai nonni/ “Siete i più belli del mondo”(C’è posta per te)

Giulia e Marianna sono le protagoniste dell’ultima storia di C’è posta per te nella puntata del 20 febbraio. Chiamano Maria De Filippi per fare una sorpresa ai loro nonni, Antimo e Anna, di 80 e 75 anni. È con loro che le due donne hanno vissuto per molti anni. Raccontano di un’infanzia e un’adolescenza molto felice, tutto però viene travolto da una brutta notizia: la loro mamma si ammala, è un tumore. La diagnosi è purtroppo molto brutta e le terapie sono le solite, radio e chemio. I nonni allora si concentrano sulla loro figlia ma, purtroppo, accade il peggio: la loro mamma non ce la fa. È un dolore tremendo per i due nonni, che vivono mesi di grande dolore. Riescono però ad affrontarlo proprio grazie alle due nipoti.

Giulia e Marianna, la sorpresa ai nonni Anna e Antimo a C’è posta per te

È proprio per ingraziare questi due nonni così speciali che Giulia e Marianna si rivolgono a C’è posta per te. “Siete la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri!” dicono le due nipoti ai nonni, che si commuovono al solo vederla. “Noi abbiamo i nonni più belli del mondo, belli da uscire pazzi!” inizia così la lettera delle due nipoti. “Siete anche i più forti del mondo perché la vita non vi ha risparmiato dolori, sin da piccoli che quando siete diventati genitori”, continua la toccante lettera che commuove Antimo e Anna a C’è posta per te.



