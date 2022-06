Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ “Ci siamo trovati nella nostra dimensione”

Giulia, fidanzata di Francesco Gabbani: l’altra metà della mela

Da un po’ di tempo a questa parte, Francesco Gabbani è felicemente fidanzato con Giulia, una giovane donna che più volte è stata definita “l’altra metà della mela” del famoso cantante toscani. I due hanno trovato il giusto equilibrio insieme, dopo che il Gabba era uscito malconcio dalla relazione con l‘ex fidanzata Dalila. Giulia, a quanto pare, è una ragazza molto timida e riservata, ma capace di ispirare uno dei grandi successi firmati dall’artista toscano.

FRANCESCO GABBANI A DALLARENALUCIO/ "Quando penso a Lucio Dalla penso alla libertà"

Pare infatti che il brano Viceversa sia nato proprio “grazie” al sentimento che Francesco Gabbani ha iniziato a provare per Giulia. “Lei è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie” al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”, ha raccontato Gabbani.

Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Il cantante: "lei è l’altra metà della mela"

Giulia e Francesco Gabbani, dopo la rottura con Dalila è tornato il sereno

Giulia è arrivata nella vita sentimentale di Francesco dopo la rottura con l’ex fidanzata Dalila. Il cantante toscano e la tatuatrice stavano insieme da diversi anni e l’artista aveva sempre speso parole al miele per lei, ma ad un certo punto evidentemente le cose non sono andate per il verso giusto. Di sicuro il buon Francesco non ha vissuto serenamente la separazione da colei che credeva il suo grande amore, ma la solitudine e la creatività lo hanno poi portato direttamente tra le braccia di Giulia, la sua nuova fiamma e forse la donna della sua vita.

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO GABBANI PRESENTA IL TOUR E CANTA VICEVERSA/ "Auguri Radio Italia!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA