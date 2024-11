Una Domenica In all’insegna della musica; dopo il primo blocco dedicato a Fausto Leali, la puntata odierna nel salotto di Mara Venier è stata impreziosita dalla splendida voce ed energia di Francesco Gabbani. Il cantante è entrato innanzitutto per salutare il collega iconico, ‘approfittando’ delle sue performance vocali per lanciare l’ennesima stoccata verso i cantanti che utilizzano l’autotune. “Vedere Fausto Leali seduto comodamente che canta un pezzo di James Brown… Vedi, quando l’autotune non esisteva, c’era la voce, e che pezzi! Una piccola polemica, ma la chiudiamo anche”.

La ‘stoccata’ di Francesco Gabbani verso i cantanti che utilizzano l’autotune arriva proprio in momento dove già in diversi ambiti si parla di tale strumento che accompagna non solo gli artisti tra concerti ed esibizioni live, ma anche di quello che sarà l’utilizzo al prossimo Sanremo 2025. Il siparietto ‘velenoso’ è durato giusto il tempo della battuta, la scena Francesco Gabbani l’ha poi lasciata alla sua sola voce con uno splendido medley a spasso tra i suoi brani più iconici.

Francesco Gabbani a Domenica In: “Ecco com’è nata la canzone scritta per Mina…”

Francesco Gabbani, sempre oggi a Domenica In, si è raccontato nel merito del brano scritto di recente per Mina, ‘Buttalo via’. “Mina è immensa, ogni volta che ascolto questa canzone scritta per lei mi sembra quasi di sognare ad occhi aperti. E’ un onore indescrivibile sapere di aver scritto una canzone per lei. Com’è nata la cosa? Tutto in maniera naturale, ‘Buttalo via’ è un brano nato in maniera spontanea, come una fonte d’acqua; l’ho scritto negli ultimi due anni per quelle che saranno le canzoni del prossimo album…”. Il cantante ha poi spiegato: “Tramite la mia casa discografica siamo riusciti a farla ascoltare a Mina che, tanto le è piaciuta, che ha deciso di registrarla per il suo nuovo album ed uscirà come singolo”.