Giulia, fidanzata Francesco Gabbani / Il padre di lui “sono le due metà della mela”

Si chiama Giulia la fidanzata di Francesco Gabbani, uscita allo scoperto dopo l’ultimo Festival di Sanremo quando il cantante le aveva dedicato il bellissimo brano “Viceversa”. Nel corso del tempo sono emersi nuovi dettagli sulla loro storia d’amore, benché entrambi abbiano scelto la linea del riserbo. Il cantante, infatti, non ha mai svelato molto sul rapporto che lo lega a Giulia, pur sottolineandone le qualità di donna e fidanzata. A far da eco alle parole di Francesco Gabbani le dichiarazioni di suo padre Sergio, a dimostrazione che la giovane è molto benvoluta in famiglia e ha saputo conquistare la loro fiducia. Un aspetto tutt’altro che scontato, visto che Francesco in passato ha dovuto fare i conti con sofferenze d’amore, proprio mentre la sua carriera musicale sembrava non voler decollare. In qualche modo, come detto dallo stesso Gabbani, Giulia è stata anche sua musa ispiratrice…

Giulia, musa e fidanzata di Francesco Gabbani

“Sono molto innamorato di Giulia, mia musa e complice”. Con queste parole Francesco Gabbani ha fatto capire di avere intenzioni serissime con la sua musa Giulia. Una ragazza che ha saputo conquistarlo ed ispirarlo pure da un punto di vista musicale. Il papà di Francesco Gabbani l’ha descritta come “l’altra metà della mela, l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo“. Una felicità contagiosa, da genitore infatti non può che essere felice della storia d’amore tra suo figlio e Giulia: “Mia moglie è felicissima. Se decidessero di mettere su famiglia e di darle anche un nipotino, per lei sarebbe la vittoria più bella”, riporta Today. Inoltre oggi, domenica 21 giungo, rivedremo Francesco Gabbani tra gli ospiti di Domenica In.



