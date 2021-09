Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Niente vita social per la coppia: presto novità?

Separare la vita privata da quella professionale si può. Un esempio è Francesco Gabbani che non fa trapelare assolutamente nulla della sua vita privata se non quando decide di annunciare personalmente le novità che lo riguardano. La notizia della presenza di una nuova fidanzata nella sua vita, così, è venuta fuori direttamente dalla voce di Francesco Gabbani che, intervenuto ai microfoni di Fanpage negli scorsi mesi, ha annunciato di essere felicemente fidanzato con Giulia.

“È finita la mia storia precedente e attualmente sono fidanzato, vi dico solo il nome: la mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia”, ha raccontato il cantautore tra i più amati e apprezzati da pubblico e addetti ai lavori.

Giulia, fidanzata Francesco Gabbani: una famiglia insieme?

Di Giulia non si hanno informazioni se non che è entrata nella vita di Francesco Gabbani dopo la fine della lunga storia che il cantautore ha avuto con la sua ex Dalila Iardella. Giulia e Gabbani avrebbero trascorso insieme anche il periodo del lockdown. Una storia che andrebbe dunque avanti da diverso tempo anche se Francesco Gabbani preferisce non rendere pubblici i momenti della sua vita privata. Nessuna vita social per la coppia che vive il proprio rapporto con discrezione.

In futuro, tuttavia, Gabbani farà un’eccezione in presenza di importanti novità? Tra i progetti di vita pare non ci sia il matrimonio. Tuttavia, il cantautore che, oggi, sarà uno degli ospiti di Mara Venier per la prima puntata della nuova stagione di Domenica In, vorrebbe formare una famiglia. “Spero prima o poi di farne perché li considero come uno dei sensi della nostra esistenza”, ha spiegato come riporta Fanpage.

