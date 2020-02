GIULIA, FIDANZATA FRANCESCO GABBANI/ “Senza di lei non avrei scritto ‘Viceversa’”

Tutto finito tra Francesco Gabbani e Dalila Iardella, la sua storica fidanzata a cui ha detto addio qualche tempo fa. Al suo posto, nel cuore del giovane cantautore, c’è Giulia, una ragazza dall’identità tuttora sconosciuta. In riferimento alla relazione finita, Gabbani ha dichiarato: “Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, lei mi urlava: ‘Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare come faccio io’”. Com’è noto, prima del successo, Francesco ha vissuto un periodo piuttosto buio e frustrante, dovuto al fatto che erano ancora in pochissimi quelli che riconoscevano i suoi meriti e apprezzavano la sua musica. Tra questi, proprio Dalila, che gli è stata sempre vicino. “Se oggi sono più sereno, buona parte del merito è suo”, ha ammesso Gabbani in un’intervista al settimanale Dipiù. Al contrario di quanto si possa pensare, però, quel verso del ritornello di Viceversa (“sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa”) non è dedicato a Dalila, ma a Giulia, la sua nuova fiamma. In diverse occasioni, Francesco ha ribadito che Dalila ha ceduto il passo a lei: “È finita la mia storia precedente”, si legge su Fanpage, “e attualmente sono fidanzato, vi dico solo il nome: la mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia”.

Giulia l’ispiratrice di Viceversa

Sia prima che dopo Sanremo, sono stati pochissimi i dettagli trapelati sulla vita privata di Francesco Gabbani. Di Giulia non sappiamo praticamente nulla, se non che è stata proprio lei a ispirargli la canzone Viceversa (secondo posto al Festival, n.d.r.). Per il resto, Gabbani non si è sbilanciato. È probabile che Giulia sia una donna sconosciuta ai più, se non altro perché sarebbe stato difficile, per lui, tenere nascosta una relazione in cui entrambi erano persone in vista. L’artista ha dimostrato di tenere molto alla sua privacy e a quella della sua fidanzata; per questo motivo, ha preferito non approfondire il discorso. “Sono innamorato della vita”, ha dichiarato con semplicità a Spy, “e, anche se non parlo mai del mio privato, sono felicemente fidanzato con Giulia: è la mia complice e senza di lei non avrei scritto questa canzone”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA