Francesco Gabbani, canzone “Viceversa”/ Versione intimista del Karma (Sanremo 2020)

Francesco Gabbani si presenta al Festival di Sanremo 2020 con ‘Viceversa’. Dopo il successo di ‘Occidentali’s Karma’ che lo ha condotto alla vittoria del Festival della musica italiana nel 2017, insomma, l’artista toscano sbarca di nuovo in Liguria, sul palco dell’Ariston, con un brano totalmente diverso da quello precedente, in cui si metterà a nudo davanti al pubblico parlando di sentimenti ed emozioni. I presupposti per un nuovo grande successo musicale ci sono tutti. ‘Viceversa’ non è soltanto il titolo della canzone con cui Gabbani parteciperà alla nuova edizione del Festival di Sanremo, ma è anche il titolo del suo prossimo disco, in uscita il prossimo 14 febbraio, di cui lo stesso cantante ha pubblicato la tracklist nei giorni scorsi attraverso i suoi canali social e che è già possibile pre-ordinare sulle piattaforme streaming e digitali.

Francesco Gabbani, Sanremo 2020: un artista molto riservato

Francesco Gabbani, pronto a tornare a Sanremo, è sempre stato un artista molto riservato e ha cercato in tutti i modi di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, preservando in particolare la sua fidanzata Dalila Iardella, tatuatrice affermata con un’innata passione per l’arte. I due, entrambi originari di Carrara, stanno insieme da circa otto anni, nonostante un rapporto di alti e bassi caratterizzato da molti litigi. Più volte, anche in televisione, parlando del loro rapporto, infatti, Francesco Gabbani ha dichiarato che i loro battibecchi di solito si concludono con la compagna che esce di casa urlando. Queste le parole pronunciate durante un’intervista in cui gli è stato chiesto di descrive il rapporto con Dalila: “Abbiamo rischiato di lasciarci più volte e lei spesso mi urla dietro: “Guarda che se me ne vado io tu rimani da solo, perché non so chi possa riuscir a sopportarti quanto me”. Dopo anni di convivenza mi torna difficile pensare alla mia vita senza di lei. Se oggi sono più sereno, buona parte è merito suo. Dalila mi ha visto spaccare una chitarra dalla rabbia, ma è rimasta. Quando ho smesso di essere ossessionato dal riconoscimento degli altri ho recuperato serenità ed è iniziato il periodo fortunato che mi ha portato a vincere Sanremo”.

La carriera di Gabbani

Appassionato di musica sin da piccolo, Francesco Gabbani ha fatto parte dei Planet Funk, gruppo che poi ha abbandonato per dedicarsi alla sua carriera da solista. Ha raggiunto il successo sul palco dell’Ariston con il brano ‘Amen’, vincendo l’edizione 2016 nella categoria Giovani, il Premio della critica Mia Martini e il Premio al miglior testo Sergio Bardotti per le nuove proposte. Il cantante ha poi vinto il Festival di Sanremo del 2017 con il brano Occidentali’s Karma diventato un vero e proprio tormentone in grado di raggiungere le 232 milioni di visualizzazioni su Youtube.

