Giulia, figlia Enrico Galasso/ Chi è la morettina di Birra Peroni?

La figlia di Enrico Galasso, Giulia, è stata mostrata a Boss in Incognito 2020 su Rai 2 con Max Giusti alla conduzione. Splendida e con i capelli mori ha avuto la possibilità di raccontare le sue emozioni alle telecamere della televisione di Stato. La giovane ragazza si è detta emozionata da quanto fatto da suo padre in un passato che ha dovuto vivere insieme al fratello e che non è stato facile per i continui spostamenti del papà per motivi di lavoro. Chissà se avremo modo di scoprire qualcosa in più stasera durante il resto della puntata del docu-reality più amato della televisione.

Giovane e bellissima ha uno sguardo che fulmina ed è stata in grado anche di raccontare le sue emozioni davanti a una telecamera, cosa a cui ovviamente non era abituata. Il padre era anche emigrato a lungo, dopo la fine del suo matrimonio, ma ha poi deciso di tornare in Italia per stare anche al fianco dei figli che ora sono grandi e che hanno di lui un parere veramente altissimo. La puntata ormai è iniziata, staremo a vedere cosa accadrà da qui alla fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA