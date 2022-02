Giulia, figlia Maria Grazia Cucinotta/ “Non è facile avere una madre ingombrante”

Giulia è la figlia di Maria Grazia Cucinotta nata dall’amore con Giulio Violati. L’attrice in tantissime occasioni ha parlato della figlia che le assomiglia davvero tantissimo. Nei primi anni Giulia era identica al papà; per questo motivo i due hanno pensato di darle come nome Giulia. A distanza di anni però la figlia somiglia davvero tantissimo alla mamma a tal punto da sembrare la sua fotocopia. Capelli ricci e sguardo profondo, Giulia a differenza della mamma preferisce vivere lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. In passato ha lavorato proprio con la mamma in un cortometraggio dal titolo “Teen” contro il bullismo, anche se i suoi impegni principali sono gli studi. Iscritta alla facoltà Luiss, la figlia di Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati non sembra essere interessata ad un futuro nel mondo dello spettacolo.

Del resto non è stato facile essere la figlia di Maria Grazia Cucinotta, una delle attrici più amate e famose al mondo. Proprio la mamma durante un’intervista ha raccontato che non è stato semplicissimo essere figlia di.

“Non è facile avere una madre ingombrante come me, che viene riconosciuta e fermata ovunque. Abbiamo cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei deve essere se stessa e che la mia fama non deve farle ombra” ha confessato Maria Grazia Cucinotta parlando del rapporto con la figlia Giulia. Mamma e figlia hanno un bellissimo rapporto di complicità e sono sempre insieme.

L’attrice a Verissimo ha parlato proprio della figlia che oggi ha 19 anni: “ci sono quasi sempre stata per lei facendo dei grandi sacrifici, ma i primi anni ho fatto delle scelte ben precise: lavorando in italia, non dormendo la notte. Cose piacevoli, sono miei momenti che egoisticamente una mamma cerca di vivere vedendo un figlio crescere. E’ bellissimo, riscopri la vita guardando loro che crescono”.

